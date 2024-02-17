В Челябинской области стартовало поквартирное информирование граждан о выборах президента

Всего будет задействовано свыше восьми тысяч человек

С сегодняшнего дня, 17 февраля, в Челябинской области стартовало адресное информирование избирателей о предстоящих выборах президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта. Обходчики на дому расскажут южноуральцам о днях и времени голосования, порядке избирательных действий, кандидатах и многом другом в рамках проекта «ИнформУИК», сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

Узнать обходчика можно по бейджу, брендированной сумке и фирменной жилетке. С собой у них будут информационные материалы. Также южноуральцы вправе попросить у обходчиков предъявить паспорт или удостоверение члена УИК.

Всего в поквартирном обходе задействовано более восьми тысяч человек. Информирование продлится до 7 марта.