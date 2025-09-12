В Челябинской области стартовали выборы в ЗСО и органы местного самоуправления

Всего жители определят более 800 депутатов

В Челябинской области в 8 часов 12 сентября стартовали трехдневные выборы в Заксобрание и органы местного самоуправления в большинстве муниципалитетов. Всего жители определят 60 областных депутатов и 723 — на местах. Голосование продлится до 20 часов 14 сентября.

В этом году дистанционно проголосуют свыше 144 тысяч южноуральцев. А впервые свой голос отдадут более 39 тысяч человек.

Также у жителей региона, кто по какой-то причине не может посетить избирательный участок, есть возможность пригласить на дом представителей участковой избирательной комиссии, прием обращений продлится до 14:00 14 сентября.