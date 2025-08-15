В Челябинской области стартовал поквартирный обход избирателей для информирования о выборах

Рассказываем, как узнать обходчиков проекта «ИнформУИК»

На Южном Урале сегодня, 15 августа, стартовал уже традиционный проект «ИнформУИК», направленный на адресное информирование жителей о предстоящих выборах. Более 7 тысяч членов избирательных комиссий начали поквартирный обход, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе облизбиркома.

Их задача — ответить на вопросы и уточнить данные.

Они будут раздавать информационные буклеты и отвечать на вопросы граждан. Спросить обходчика можно о времени и месте голосования, о том, кого выбирают, и кандидатах, а также о возможности проголосовать на дому.

Узнать настоящего обходчика можно будет по особым приметам: спецэкипировке (официальный значок кампании — «Галочка»), фирменным накидкам, сумкам с логотипом избиркома, планшетам с приложением «ИнформУИК», удостоверениям и бейджам. Каждый должен иметь при себе паспорт. Важно отметить, что члены комиссий не собирают личных данных, не входят в квартиры и не агитируют ни за кого из кандидатов.

За соблюдением закона следят наблюдатели Общественного штаба.