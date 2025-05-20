В Челябинской области стартовали электронные праймериз «Единой России»

Внутрипартийные выборы на портале продлятся до 25 мая

В Челябинской области началось электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», которое определит кандидатов на предстоящие осенью выборы в Законодательное собрание региона и органы местного самоуправления. Около 4 тысяч человек заявились на участие в праймериз, среди них как опытные политики, так и новички.

«Почти 4 тысячи человек подали заявки на участие. Среди них как опытные политики, так и те, кто впервые решил попробовать себя в общественно-политической работе. Особо отмечу, что Южный Урал — один из лидеров по числу участников СВО, которые включились в эту кампанию. Наши бойцы умеют защищать страну и готовы работать ради ее будущего на родной земле», — отмечает губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Голосование проходит открыто и доступно на сайте PG.ER.RU. Для участия необходимо пройти регистрацию через портал «Госуслуги». Праймериз продлятся до 25 мая.