В Челябинской области создан оперативный штаб по поддержке аграриев

О формировании новой структуры распорядился губернатор Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с ведущими игроками продовольственного рынка региона. Глава региона обсудил с аграриями ценовую политику на социально значимые товары, производимые аграриями Южного Урала, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе правительства региона.



«Первое — необходимо обеспечить стабильное бесперебойное снабжение продуктами питания, товарами первой необходимости население нашего региона. Необходимо не допустить немотивированного роста цен, обеспечить их постоянный мониторинг и запасов. Также необходимо обеспечить бесперебойную работу всех предприятий агропромышленного комплекса, работу распределительных баз, складов, магазинов и всего ретейла», — заявил Алексей Текслер.

Губернатор напомнил ретейлерам и сельхозпроизводителям, что федеральные власти поставили задачу обеспечить надежное функционирование экономики в условиях санкций. Особенно это актуально именно для производства и сбыта продуктов. То есть нужно добиться бесперебойной работы всех предприятий АПК, распределительных баз, складов, магазинов и всего ретейла.

«Основное направление совместной работы — минимизация негативного воздействия санкций, обеспечение бесперебойной работы агрохолдингов и хозяйств, важно продолжить реализацию приоритетных инвестпроектов, не допустить сокращения работников и снижения уровня жизни на селе. Мы готовы рассматривать и обсуждать дополнительные меры поддержки наших аграриев и сельхозтоваропроизводителей, готовы усиливать работу по укреплению внутриобластных и межрегиональных кооперационных связей, готовы работать вместе с вами по поиску и замене поставщиков смежной продукции в других дружественных странах. Соответствующие поручения даны экономическому и аграрному блокам областного правительства», — сообщил глава региона.

Текслер напомнил, что Челябинская область достаточно обеспечена в плане сельского хозяйства, по ряду параметров регион даже входит в российский ТОП-5. Губернатор сообщил, что агропромышленный комплекс будет поддержан на федеральном уровне, в областном бюджете в 2022 году также запланировано серьезное увеличение поддержки основных направлений сельхозпроизводителей.

В заключение Текслер объявил о создании оперштаба по поддержке сельского хозяйства и контролю за продовольственным рынком. Возглавил штаб вице-губернатор Сергей Сушков.

«Я откровенно вам скажу, есть ситуации, когда соображения социальной ответственности или государственной необходимости являются выше соображений рыночной выгоды или каких-то других вопросов. Поэтому, коллеги, здесь нам с вами надо будет командно находить решения. Я уверен, что вы как руководители наших основных аграрных компаний, а также торговых сетей эту точку зрения мою разделяете», - резюмировал губернатор.

