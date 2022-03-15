В Челябинской области создан «налоговый рай» для IT-компаний

В Минцифры региона прошло совещание с IT-компаниями о развитии в условиях санкций

IT-сфера Челябинской области продолжит развиваться, несмотря на западные санкции, заявляет министр информационных технологий, связи и цифрового развития региона Игорь Фетисов. На Южном Урале уже действуют меры господдержки для цифровых предприятий, в том числе — система грантов, льготное налогообложение и возможность получения кредитов по низким ставкам, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ведомства.



14 марта в Минцифры Челябинской области прошло совещание с ведущими IT-компаниями.

«В апреле 2021 года губернатор Алексей Текслер подписал закон, снижающий налоговые ставки для IT-компаний и предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. Налоговая ставка снижена с 7 до 5 процентов, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на расходы, с 3 до 1 процента, если объект налогообложения — доходы. Ранее в регионе был обнулен налог на имущество для IT-компаний, снижена ставка по налогу на прибыль до 13,5 процента, а для вновь зарегистрированных предпринимателей в сфере IT действуют налоговые каникулы в течение двух лет. Все это делает Челябинскую область настоящим налоговым раем для IT-компаний», — считает Игорь Фетисов.

Айтишникам также напомнили о запуске программы льготного заемного финансирования «Цифровизация промышленности», по которой можно получить льготные займы в 5—20 миллионов рублей по ставке в 1 процент годовых. Деньги выделяются на новые решения автоматизации и цифровизации производства и приобретение компьютеров и серверов.

Работают гранты в рамках самого нацпроекта «Цифровая экономика» — программы «Старт-ИИ», «Развитие-ИИ», в 2022 году ожидаются грантовые конкурсы от Сколково и Российского фонда развития информационных технологий.

«Мы помогаем IT-компаниям сориентироваться в федеральных и региональных мерах поддержки. При содействии нашего центра в рамках национального проекта „Цифровая экономика“ в 2021 году в регион привлечено грантов на сумму свыше 120 миллионов рублей. У нас также можно получить бесплатную консультацию по налоговым льготам и аккредитации IT-компаний, которая необходима для получения ряда преференций в IT-сфере», — рассказала генеральный директор АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области» Алена Шорохова.

На федеральном уровне также озабочены развитием IT-технологий. 2 марта президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ». Он содержит комплекс мероприятий, направленных на поддержку аккредитованных организаций в IT-секторе экономики. Среди них: установление налоговых льгот и преференций, освобождение на срок до трех лет от различных видов государственного и муниципального контроля и иные меры. На днях вице-премьер по вопросам цифровой экономики Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры РФ провести экспресс-анализ плана реализации нацпроекта «Цифровая экономика».

«Сейчас необходимо анализировать риски недостижения показателей нацпрограммы „Цифровая экономика“ и адаптировать ее под текущую экономическую ситуацию. Главная задача — выполнять все взятые на себя социальные обязательства по подключению малых населенных пунктов к интернету, продолжать подготовку специалистов для отрасли, обеспечивать безопасность данных граждан и ускорять переход организаций на отечественное ПО», — цитирует Дмитрия Чернышенко пресс-служба правительства РФ.