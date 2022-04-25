В Челябинской области сформируют правительственную молодежную организацию

Распоряжение о создании АНО «Молодежь Южного Урала» уже подписано Алексеем Текслером

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер опубликовал распоряжение о создании автономной некоммерческой организации «Молодежь Южного Урала». Новая структура займется развитием и реализацией инициатив молодых людей в самых разных сферах, от туризма до патриотического воспитания, сообщили Первому областному информагентству в ГУ молодежной политики региона.



Как следует из текста распоряжения правительства Челябинской области, учредителем нового АНО от имени региона выступает именно главное управление молодежной политики. Имущественный взнос из бюджета области составит чуть более 10,5 миллиона рублей. По словам начальника ГУ молодежной политики Светланы Калимулиной, на данный момент уже готовы устав и необходимый пакет документов, они проходят процедуру согласования. Однако пока неизвестно, кто возглавит организацию.

«При управлении существует Молодежный ресурсный центр, занятый развитием инициатив наших ребят, но его сил явно недостаточно. В Челябинской области более 900 тысяч молодых людей, от них поступает все больше проектов, и подразделению со штатом в два десятка сотрудников справиться с этим валом нереально. АНО „Молодежь Южного Урала“ как раз и займется работой с проектами в части развития творчества, туристического потенциала региона, патриотического воспитания и других направлений. Думаю, к лету наша новая „аношка“ уже заработает в полную силу», — рассказала Первому областному информагентству Светлана Калимулина.