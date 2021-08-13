Последний челябинский самовыдвиженец в Госдуму выбыл из гонки

Яна Гусева собиралась идти на выборы в качестве кандидата по Коркинскому избирательному округу № 191

Окружная избирательная комиссия отказала представившей подписные листы Яне Гусевой в регистрации на выборы в Госдуму. Об этом сегодня, 13 августа, сообщили в региональном избиркоме.

«Сегодня окружная избирательная комиссия отказала Гусевой Я. А., единственному кандидату, выдвинувшейся в порядке самовыдвижения и представившей подписные листы с подписями избирателей, в регистрации кандидатом в депутаты ГД в связи с большим количеством недостоверных и недействительных подписей», — говорится в сообщении.

Яна Гусева собиралась идти на выборы в качестве кандидата по Коркинскому избирательному округу № 191. Несостоявшийся кандидат родилась на Сахалине, сейчас живет в Копейске. Официально Яна Гусева работает в торгово-промышленной палате.