В Челябинской области расформируют четыре районных суда

Комитет ЗСО по законодательству одобрил это предложение, 31 марта его рассмотрят на заседании Заксобрания

23 марта заместитель председателя Челябинского областного суда Елена Дробышева озвучила на комитете ЗСО региона по законодательству проект об упразднении четырех районных судов, передает корреспондент Первого областного информагентства. Их функции и территории будут переданы коллегам из соседних муниципалитетов.



По словам Елены Дробышевой, законопроект направлен на совершенствование работы судебной системы и судов общей юрисдикции. Предлагается упразднить Чесменский, Нагайбакский, Троицкий и Брединский районные суды. Функции Брединского возьмет на себя Карталинский райсуд, Нагайбакского — Верхнеуральский, Чесменского — Варненский, Троицкого — Троицкий же городской суд.

«В каждом из упраздняемых судов — только по три штатные единицы. Это создает сложности, например, в том случае, когда судебное решение отменяется и передается на новое рассмотрение в ту же инстанцию, но новым составом. Увеличивать в них штат нерационально: нагрузка на эти райсуды в последние пять лет была ниже средней по Челябинской области. И она даже имеет тенденцию к снижению, как и роста населения в этих районах не предвидится. Федеральный закон позволяет одному районному суду охватывать территорию нескольких муниципалитетов», — доложила депутатам Елена Дробышева.

Зампредседателя областного суда также уточнила, что все объединяемые территории смежные, расстояние между ликвидируемыми судами и их преемниками — не более 79 километров, автобусы везде ходят. Но для удобства граждан на месте прежних судов будут сохранены судебные присутствия. Увольнения сотрудников тоже не последует, они будут перераспределены. Затраты в каждом случае минимальны: это изготовление новых бланков, печатей, удостоверений и вывески.

Председатель комитета ЗСО по законодательству (в прошлом — прокурор Челябинской области) Анатолий Брагин только уточнил, не изменит ли реформа положение граждан и местных правоохранительных органов. Судебное присутствие эту проблему снимет.

Напомним, ранее по такому же принципу в Челябинской области были расформированы Кизильский, Нязепетровский и Карабашский суды.