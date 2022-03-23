23 марта заместитель председателя Челябинского областного суда Елена Дробышева озвучила на комитете ЗСО региона по законодательству проект об упразднении четырех районных судов, передает корреспондент Первого областного информагентства. Их функции и территории будут переданы коллегам из соседних муниципалитетов.
По словам Елены Дробышевой, законопроект направлен на совершенствование работы судебной системы и судов общей юрисдикции. Предлагается упразднить Чесменский, Нагайбакский, Троицкий и Брединский районные суды. Функции Брединского возьмет на себя Карталинский райсуд, Нагайбакского — Верхнеуральский, Чесменского — Варненский, Троицкого — Троицкий же городской суд.
«В каждом из упраздняемых судов — только по три штатные единицы. Это создает сложности, например, в том случае, когда судебное решение отменяется и передается на новое рассмотрение в ту же инстанцию, но новым составом. Увеличивать в них штат нерационально: нагрузка на эти райсуды в последние пять лет была ниже средней по Челябинской области. И она даже имеет тенденцию к снижению, как и роста населения в этих районах не предвидится. Федеральный закон позволяет одному районному суду охватывать территорию нескольких муниципалитетов», — доложила депутатам Елена Дробышева.
Зампредседателя областного суда также уточнила, что все объединяемые территории смежные, расстояние между ликвидируемыми судами и их преемниками — не более 79 километров, автобусы везде ходят. Но для удобства граждан на месте прежних судов будут сохранены судебные присутствия. Увольнения сотрудников тоже не последует, они будут перераспределены. Затраты в каждом случае минимальны: это изготовление новых бланков, печатей, удостоверений и вывески.
Председатель комитета ЗСО по законодательству (в прошлом — прокурор Челябинской области) Анатолий Брагин только уточнил, не изменит ли реформа положение граждан и местных правоохранительных органов. Судебное присутствие эту проблему снимет.
Напомним, ранее по такому же принципу в Челябинской области были расформированы Кизильский, Нязепетровский и Карабашский суды.