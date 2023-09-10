В Челябинской области проходит Единый день голосования

В Еткульском районе выбирают не только местных депутатов

Сегодня, 10 сентября, в 20 муниципалитетах Челябинской области избирают районных депутатов. Среди них и Еткульский район — единственная территория, где жители также голосуют и за главу одного из сельских поселений — Белоусово, передает корреспондент ИА «Первое областное» с избирательного участка.

Атмосфера на избирательных участках в селах особенная. На входе посетителей ждут кабинки и урна для бюллетеней, а за стеной — сцена, на которой выступают народные коллективы. Местные жители делятся, что выборы здесь — всегда праздник, повод собраться вместе и «выйти в свет».





В деревне Копытово Белоусовского сельского поселения 162 избирателя. К обеду свой голос за будущего главу уже оставили больше 40 человек. Ближе к вечеру члены избирательной комиссии посетят жителей, которые по каким-то причинам сами не могут прийти на участок.





За пост борются трое кандидатов.





На каждом избирательном пункте дежурят общественные наблюдатели. Многие из них впервые посещают выборы в таком статусе.

«У меня активная гражданская позиция, я участвую везде. Раньше был избирателем, а теперь решил пройти обучение и меня направили на этот участок. Я здесь наблюдаю со стороны, чтобы бюллетень не порвали, не подкинули, за двоих не проголосовали», — поделился общественный наблюдатель на избирательном участке в Копытово Никита Симаков.





Никита рассказал, что впервые работает наблюдателем, но все проходит спокойно: в деревне все друг друга знают и уважают.

С раннего утра в Челябинске работает ситуационный центр, куда стекается вся информация о ходе голосований. Постепенно в течение дня избирательные участки посещают члены Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами.

«Самая главная цель — поддержать наших наблюдателей. Некоторые нервничают, переживают. Многие из них делают эту работу по зову сердца — она ведь безвозмездная. Все наблюдатели были предварительно обучены»,— пояснил председатель штаба Николай Дейнеко.





Николай Дейнеко поделился, что эти муниципальные выборы — «тренировка», а для многих наблюдателей и первое испытание перед губернаторскими и президентскими выборами 2024 года.

Сегодня избирательные участки закроются в 20:00. Урны вскроют, подсчитают голоса, и данные отправятся в территориальную комиссию.