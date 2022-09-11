В Челябинской области проголосовал каждый пятый избиратель

Заявлений о нарушениях по-прежнему нет

В Челябинской области продолжаются выборы на 72 должности в сельских администрациях, местных представительных органах и разыгрывается один мандат депутата ЗСО. На 15 часов 11 сентября проголосовало чуть больше 20 процентов граждан, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального избиркома.

По данным пресс-службы избирательной комиссии Челябинской области, явка в среднем по региону составляет 20,73 процента: проголосовали почти 39,1 тысячи граждан. В Троицком избирательном округе, где идут довыборы депутата Заксобрания, жители активнее: на участки пришли уже почти 18 тысяч граждан (22, 8 процента).

В муниципалитетах за шестерых глав поселений и 65 районных и сельских депутатов проголосовали 21,6 тысячи человек (19, 44 процента). Напомним, сегодня в Челябинской области проходят 72 избирательные кампании.