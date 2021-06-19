В Челябинской области приступили к работе пять территориальных избирательных комиссий

Они готовы к приему документов

Накануне, 18 июня, в Челябинской области приступили к работе пять территориальных избирательных комиссий в статусе окружных в связи со стартом избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ восьмого созыва. Об этом сегодня, 19 июня, сообщили в пресс-службе региональной Избирательной комиссии.

«Комиссиями проведены организационные заседания, на которых приняты решения по рабочим группам о приеме документов, графикам работы и другие. Окружные комиссии готовы к приему документов в соответствии с календарным планом, утвержденным ЦИК России»,— уточнили в региональном Избиркоме.

Напомним, 17 июня президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении дня выборов депутатов Государственной думы. Согласно документу, выборы пройдут 19 сентября 2021 года. Позднее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование на выборах будет проходить с 17 по 19 сентября в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.