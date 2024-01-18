В Челябинской области посчитали избирателей

На 1 января право голоса имеют почти 2,6 миллиона человек

На Южном Урале установлена численность зарегистрированных избирателей, участников референдума. По состоянию на 1 января 2024 года численность избирателей в Челябинской области составила 2 миллиона 589 тысяч 694 человека, сообщает региональный избирком.

В том числе в областном центре зарегистрировано 880 тысяч 53 избирателя, что составляет 33,98% от общего числа избирателей в регионе.

В Магнитогорске, втором по величине городе области, зарегистрированы 310 тысяч 393 избирателя (11,98%).

Также определены самые большие и самые малые муниципалитеты.

«Самым большим городским округом по числу избирателей стал Миасский — 131 тысяча 238, самым маленьким — Локомотивный, где зарегистрированы 3 тысячи 653 избирателя. Самым большим муниципальным районом является Сосновский — 75 тысяч 869, самым маленьким — Нязепетровский с 13 тысячами 154 избирателями», — рассказали в облизбиркоме.

Там пояснили, что в соответствии с положениями избирательного законодательства численность зарегистрированных на территории Челябинской области избирателей, участников референдума, устанавливается дважды в год: 1 июля и 1 января. Учету подлежат лишь те жители региона, которые обладают активным избирательным правом и зарегистрированы по месту жительства на соответствующей территории. Не учитываются иностранные граждане и лица без гражданства, граждане, не имеющие места жительства в пределах Челябинской области, граждане, отбывающие наказание в местах лишения свободы, и признанные судом недееспособными.

Добавим, на мартовских выборах президента РФ численность избирателей учитывается по состоянию на 1 июля 2023 года, так как выборы были назначены 7 декабря прошлого года.