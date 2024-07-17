В Челябинской области посчитали избирателей на 1 июля 2024 года

По данным на 1 июля право выбирать имеют около 2,6 миллиона южноуральцев

В Челябинской области посчитали электорат. По данным на 1 июля 2024 года, право выбирать имеют 2 миллиона 575 тысяч 498 жителей региона, сообщает облизбирком.

Наибольшее число избирателей — 40% от общего числа южноуральцев, обладающих избирательным правом, проживает в областном центре: 875 тысяч 605 человек. Еще два тяжеловеса по числу избирателей — Магнитогорск (308 тысяч 115) и Миасс (130 тысяч 959); больше 100 тысяч избирателей проживает в Копейске (108 тысяч 925) и Златоусте (115 тысяч 112).

Самыми малочисленными являются Карабаш и поселок Локомотивный, в них проживает менее 1% избирателей Южного Урала — 8 919 и 3 624 соответственно.

Всего в списки избирателей по России включены свыше 112 миллионов человек. Точную цифру ЦИК установит не позднее 30 июля 2024 года.