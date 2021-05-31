В Челябинской области подвели итоги праймериз «Единой России»

Стали известны имена кандидатов для выдвижения в Госдуму от региона

В Челябинской области «Единая Россия» подвела итоги праймериз по определению кандидатов, которые получат право представить партию на выборах в Государственную Думу. Данные портала предварительного голосования гласят, что победителями по одномандатным округам стали кандидаты, ранее согласованные федеральным центром.

«В Металлургическом избирательном округе победу одержал действующий депутат Госдумы Владимир Бурматов, в Челябинском — вице-спикер ЗСО Владимир Павлов, в Златоустовском — депутат Госдумы Олег Колесников, в Коркинском — главврач детской больницы Антон Рыжий, в Магнитогорском — депутат Госдумы Виталий Бахметьев», — сообщает региональное отделение партии «Единая Россия».

Напомним, что на сайте предварительного голосования зарегистрировались 200 тысяч жителей Челябинской области. По данным на 30 мая, участие в процедуре приняли почти 150 тысяч человек.