В Челябинской области подает в отставку глава поселка под Ашой

Совет депутатов Кропачево в конце июня объявит конкурс на замещение должности главы

28 июня совет депутатов Кропачево объявит конкурс на замещение должности главы поселка: Артем Ямлиханов намерен уволиться, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе администрации Ашинского района.



По данным пресс-службы, действующий глава Артем Ямлиханов сейчас находится в отпуске. Сразу после выхода из отпуска местные депутаты рассмотрят его заявление о сложении полномочий. Причина увольнения неизвестна, обязанности главы исполняет Анастасия Самарина, заместитель Ямлиханова. По всей видимости, ей придется заниматься этим до подведения итогов конкурса.

Ожидается, что прием документов от кандидатов на пост главы пройдет с 28 июня по 8 июля. Конкурсная комиссия будет сформирована из местных депутатов и представителей районной администрации.