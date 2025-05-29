В Челябинской области отредактировали законы о выборах

Изменения уточняют сроки осуществления избирательных действий

На Южном Урале отредактированы региональные нормативные акты о выборах. Поправки внесены в законы «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» и «О муниципальных выборах в Челябинской области», передает корреспондент ИА «Первое областное» по итогам майской сессии ЗСО.

Закон уточняет сроки осуществления избирательных действий — выдвижения кандидатов и списков кандидатов на региональных и муниципальных выборах, представления документов для регистрации. Теперь эти сроки исчисляются после дня официального опубликования решения о назначении выборов.

Кроме того, внесены поправки в постановление Заксобрания «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Челябинской области». Предусматривается внесение изменений в описания составов одномандатных избирательных округов — без изменения ранее утвержденных границ округов.