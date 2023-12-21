В Челябинской области открывают 17 пунктов сбора подписей в поддержку Владимира Путина

Глава государства баллотируется на выборы президента в марте 2024 года

В поддержку президента России Владимира Путина стартует сбор подписей. Они необходимы для участия в выборах главы государства в марте 2024 года. В Челябинской области открывается 17 пунктов сбора подписей.

Для регистрации в качестве кандидата в президенты до 31 января в ЦИК России нужно представить 300 тысяч подписей.

Первые пункты сбора подписей откроются в 17 городах Челябинской области: Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Сатке, Усть-Катаве, Аше, Чебаркуле, Кыштыме, Каслях, Озерске, Снежинске, Копейске, Южноуральске, Троицке, Коркино, Карталах.

В России выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.