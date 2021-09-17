В Челябинской области открылись избирательные участки

Некоторые южноуральцы успели сделать свой выбор в первые же минуты голосования

В 8 часов утра 17 сентября в Челябинской области открылись избирательные участки для голосования за кандидатов в депутаты Госдумы. Как сообщил Первому областному информагентству председатель регионального избиркома Сергей Обертас, федеральные выборы стартовали в штатном режиме.



«Включая мобильные пункты для голосования, в Челябинской области открылось 2303 участка», — уточнил Сергей Обертас.

В пресс-службе избиркома уточняют, что постоянных участков для голосования в регионе 2285 штук. Кроме того, четыре временных участка открывается в следственных изоляторах и 14 пунктах для голосования — в медицинских учреждениях. Они будут работать только 19 сентября.

В областном избиркоме сообщают также, что в первые же минуты на некоторых участках появились избиратели: южноуральцы решили исполнить гражданский долг до начала рабочего дня. Так, уже в 8 утра проголосовал на своем участке по улице Кузнецова в Челябинске министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

Напомним, исполнить свой гражданский долг 17—19 сентября с 8 до 20 часов могут все жители Челябинской области и воспользовавшиеся услугой «Мобильный избиратель» приезжие. Посмотреть адрес своего участка можно на сайте Центризбиркома РФ. В выборах принимают участие 14 партий, по пяти избирательным округам Южного Урала выдвинулись 50 кандидатов-одномандатников.

Кроме выборов в Госдуму в регионе пройдут довыборы депутата Законодательного собрания и более 90 кампаний в сельских поселениях, где будут голосовать за глав или новых депутатов местных представительных органов.