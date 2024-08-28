В Челябинской области открылись 2 275 участковых избирательных комиссий

Их главная задача — уточнить списки избирателей

В среду, 28 августа, за десять дней до единого дня голосования в Челябинской области приступили к работе участковые избирательные комиссии. Всего открылись 2 258 постоянно действующих и 17 временных УИКов, сообщили в облизбиркоме.

Сегодня УИКи получают от территориальных избирательных комиссий списки избирателей. Их первоочередная задача — уточнение и сверка списков. Каждый южноуралец может позвонить либо посетить избирательный участок и сверить свои данные в списке избирателей.

Также с этого дня и до 3 сентября включительно в УИКах можно подать заявление для голосования по месту нахождения. Каждый избиратель может выбрать удобный участок вне зависимости от места регистрации, то есть воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель». Также прикрепиться к другому участку можно в ТИК, МФЦ и через портал «Госуслуги».

С 29 августа и до 14:00 часов 8 сентября 2024 года участковые комиссии будут принимать заявления о голосовании вне помещения для голосования. Так сделать свой выбор могут все, кто по уважительной причине не может прийти на избирательный участок. Подать заявление можно как письменно, так и по телефону или при помощи других лиц.

Узнать адрес своей участковой комиссии можно на портале «Госуслуги», в разделе «Мои выборы», или по телефону горячей линии Челябинского облизбиркома +7 (351) 727-71-06.

Напомним, сегодня и завтра, 28 и 29 августа, для тех, кто решил голосовать дистанционно, проводится тренировка.

Выборы губернатора Челябинской области, а также в органы местного самоуправления состоятся 7 и 8 сентября.