В Челябинской области откроют дом-музей воина-снайпера Василия Зайцева

Такое решение принял Алексей Текслер на отчетно-выборной конференции Совета ветеранов

Губернатор Алексей Текслер поддержал инициативу ветеранов Челябинской области и заявил о создании в регионе дома-музея прославленного уральского снайпера Великой Отечественной войны Василия Зайцева в его родном селе Еленинка Карталинского района. Об этом он сказал на IX отчетно-выборной конференции и пленуме Совета ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Кроме того, губернатор поддержал предложение о качественном обновлении музея физика-атомщика Игоря Курчатова на его родине, в городе Симе, сообщает пресс-служба правительства области.

Мероприятие Совета ветеранов прошло в очно-заочном формате. Алексей Текслер поприветствовал участников и выразил им свою благодарность за активную жизненную позицию и неравнодушие в решении важных для области вопросов.

«Я искренне рад, что могу вместе с вами подвести основные итоги работы за истекший период, обсудить актуальные проблемы, определить ключевые векторы и перспективы дальнейшего сотрудничества ветеранской организации и органов государственной власти Челябинской области. Практически ни одно значимое решение правительства Челябинской области не принимается без обсуждения с ветеранами. Совсем недавно мы завершили работу над проектом областного бюджета на 2022—2024 годы. Безусловными приоритетами для нас были и остаются обеспечение в полном объеме всех социальных гарантий, защита и укрепление здоровья жителей области, поддержка наших ветеранов», — сказал Алексей Текслер.

Он отметил, что поддерживает инициативу ветеранов и считает необходимым создать в родном селе Еленинка Карталинского района дом-музей прославленного уральского воина-снайпера Василия Зайцева. Также глава региона выступил за качественное обновление музея физика-атомщика Игоря Курчатова на его родине, в городе Симе.

В ходе конференции были озвучены основные показатели, которые касаются поддержки ветеранов. Так, в Челябинской области с 1 января 2022 года снизится планка трудового стажа для получения статуса ветерана труда Челябинской области. С 2022 года дети погибших участников Великой Отечественной войны смогут бесплатно проехать к местам захоронения своих родителей вместе с сопровождающим лицом из числа детей, внуков, правнуков. Областной и местные советы ветеранов получают поддержку в форме субсидий и грантов; проводится догазификация жилья ветеранов. А в Челябинске будет открыта памятная стела «Город трудовой доблести», подобная уже есть в Магнитогорске.

«Всего в 2022 году на реализацию мер соцподдержки ветеранам запланировано 8 млрд рублей, что на 4,2% больше 2021 года», — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Конференция проводится один раз в пять лет, на ней избирается новый состав руководящих и контрольно-ревизионных органов Совета ветеранов. По итогам конференции он был обновлен.