В Челябинской области обращение граждан к власти поставили на особый контроль

Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Алексей Текслер и прокурор региона Игорь Донгаузер

Алексей Текслер и Игорь Донгаузер подписали соглашение о сотрудничестве между прокуратурой и правительством Челябинской области. Документ направлен на эффективное рассмотрение обращений граждан, которые взял на особый контроль Генеральный прокурор РФ. Подписанное соглашение направлено на совершенствование защиты прав жителей Челябинской области и повышение ее эффективности, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Подписанное соглашение направлено на укрепление защиты прав жителей Челябинской области. Стороны договорились о тесном взаимодействии и координации в рассмотрении обращений граждан, что позволит более эффективно планировать и проводить мероприятия по восстановлению нарушенных прав.

Соглашение предполагает систематизацию работы, улучшение координации действий и повышение эффективности в решении проблем жителей региона.

Подписание соглашения состоялось в рамках совещания, посвященного итогам рассмотрения обращений граждан и принятых мер после визита в Челябинскую область Генерального прокурора России Игоря Краснова.