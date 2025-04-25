Алексей Текслер и Игорь Донгаузер подписали соглашение о сотрудничестве между прокуратурой и правительством Челябинской области. Документ направлен на эффективное рассмотрение обращений граждан, которые взял на особый контроль Генеральный прокурор РФ. Подписанное соглашение направлено на совершенствование защиты прав жителей Челябинской области и повышение ее эффективности, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Подписанное соглашение направлено на укрепление защиты прав жителей Челябинской области. Стороны договорились о тесном взаимодействии и координации в рассмотрении обращений граждан, что позволит более эффективно планировать и проводить мероприятия по восстановлению нарушенных прав.
Соглашение предполагает систематизацию работы, улучшение координации действий и повышение эффективности в решении проблем жителей региона.
Подписание соглашения состоялось в рамках совещания, посвященного итогам рассмотрения обращений граждан и принятых мер после визита в Челябинскую область Генерального прокурора России Игоря Краснова.