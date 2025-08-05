В Челябинской области назначили замминистра тарифов и энергетики

Ранее Евгений Рукавишников занимал пост министра энергетики в Крыму

Уроженец Троицка и бывший министр топлива и энергетики Республики Крым Евгений Рукавишников занял пост заместителя министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, документ опубликован на портале правовой информации.

Евгению Рукавишникову установлен испытательный срок продолжительностью один месяц.

Новый замминистра родился в 1964 году в Троицке. Окончил ЮУрГУ по специальности «Электрические станции». Работал на Троицкой ГРЭС, Усть-Илимской ТЭЦ и Челябинской теплоэлектроцентрали‑3. С 1999 года начал работу в органах власти: занимал должности в ГУ государственного энергетического надзора по Челябинской области, Уральском управлении Ростехнадзора, управлении государственного энергетического надзора федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Также два года работал министром топлива и энергетики Республики Крым.