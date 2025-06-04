В Челябинской области назначили замминистра культуры

Ему установлен испытательный срок

В Челябинской области на должность заместителя министра культуры назначен Павел Ярославцев. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер.

«Назначить Павла Ярославцева заместителем министра — начальником управления министерства культуры Челябинской области с установлением испытательного срока продолжительностью один год»,— говорится в документе.

Ранее эту должность занимал Дмитрий Столбов — он отвечал за материально-техническое обеспечение. В конце апреля он написал заявление об увольнении по собственному желанию.