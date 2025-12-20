Ольга Туркова назначена заместителем министра социальных отношений Челябинской области. Постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на портале официальной правовой информации.
«Назначить Ольгу Туркову замминистра социальных отношений с установлением срока испытания продолжительностью 1 год»,— говорится в документе.
Известно, что ранее Ольга Туркова занимала должность заместителя главы администрации Тракторозаводского района Челябинска.
Ранее новые назначения были произведены в министерстве финансов региона.