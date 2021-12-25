Новым заместителем министра культуры Челябинской области назначен Дмитрий Столбов. Соответствующий документ подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер 24 декабря. Постановление опубликовано на сайте нормативно-правовых актов.
«Назначить Столбова Дмитрия Александровича заместителем министра — начальником управления министерства культуры Челябинской области»,— говорится в документе.
Постановление вступило в силу 24 декабря.
Дмитрий Столбов родился в 1977 году в Свердловской области. В 1999 году с отличием окончил Челябинское высшее командное училище по специальности инженер-механик. В 2004 году окончил ЮУрГУ по специальности экономист-менеджер в строительстве. Руководил «Центром развития туризма Челябинской области».
Напомним, экс-замминистра культуры региона Николай Сазонов написал заявление об увольнении 2 ноября. Он курировал вопросы капремонта объектов культуры.