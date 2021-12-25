В Челябинской области назначили нового замминистра культуры

Постановление подписал губернатор Алексей Текслер

Новым заместителем министра культуры Челябинской области назначен Дмитрий Столбов. Соответствующий документ подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер 24 декабря. Постановление опубликовано на сайте нормативно-правовых актов.

«Назначить Столбова Дмитрия Александровича заместителем министра — начальником управления министерства культуры Челябинской области»,— говорится в документе.

Постановление вступило в силу 24 декабря.

Дмитрий Столбов родился в 1977 году в Свердловской области. В 1999 году с отличием окончил Челябинское высшее командное училище по специальности инженер-механик. В 2004 году окончил ЮУрГУ по специальности экономист-менеджер в строительстве. Руководил «Центром развития туризма Челябинской области».

Напомним, экс-замминистра культуры региона Николай Сазонов написал заявление об увольнении 2 ноября. Он курировал вопросы капремонта объектов культуры.