Совет депутатов Юрюзанского сельского поселения официально объявил конкурс на замещение должности главы села. Окончательный выбор депутаты должны будут сделать 13 октября, сообщили в пресс-службе Катав-Ивановского района.

Согласно решению юрюзанского совета депутатов, прием документов от кандидатов стартует 9 августа и продлится 11 дней, вплоть до 20 числа. Конкурсная комиссия будет сформирована из депутатов сельсовета и представителей районных властей.

Напомним, глава Юрюзани Юрий Бобылев подал в отставку 19 июля 2021 года, хотя срок его полномочий истек бы только в 2023 году. Причины его ухода не сообщаются. Поскольку ранее уволился и заместитель Бобылева, обязанности врио главы решением представительного органа были возложены на депутата Александра Добровольского.