В Челябинской области назначен глава Минтарифа

За тарифное регулирование будет отвечать Антон Дрыга

Министр тарифного регулирования и энергетики назначен в Челябинской области. Согласно постановлению главы региона, отвечать за эти вопросы будет Антон Дрыга, ранее занимавший пост заместителя министра.

С сентября, после назначения предыдущего министра Татьяны Кучиц вице-губернатором, Антон Дрыга исполнял обязанности руководителя министерства.

Дрыга работает в министерстве с февраля 2014 года. Занимая должность замруководителя, он курировал утверждение тарифов и нормативов, определяющих ограничение платы граждан за коммунальные услуги.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о кадровых перестановках в администрации Челябинска: Максима Клещевникова на посту начальника управления по физической культуре и спорту сменил экс-директор МБУ «Легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной» Александр Ильиных; глава Ленинского района Александр Орел уволился по собственному желанию.