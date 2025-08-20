В Челябинской области напечатали бумажные пригласительные на выборы

Их разнесут по почтовым ящикам

Территориальные избирательные комиссии Южного Урала начали получать пригласительные и информационные плакаты, предназначенные для информирования граждан о предстоящих выборах в едином округе. Об этом сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области.

Горожане получат бумажные пригласительные, в них будут указаны номер и адрес избирательного участка, дни и часы его работы, а также способы голосования. Кроме того, в них указаны контактные данные избирательной комиссии для получения дополнительной информации.

На информационных плакатах содержатся подробные сведения о кандидатах, выдвинутых по единому избирательному округу.

Напомним, выборы депутатов Заксобрания восьмого созыва пройдут 12, 13 и 14 сентября с 8:00 до 20:00. В единый день голосования, 14 сентября 2025 года, на территории Челябинской области пройдут 40 избирательных кампаний.