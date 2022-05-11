В Челябинской области начинается подготовка к избирательным кампаниям

Губернатор Алексей Текслер встретился с председателем избирательной комиссии Челябинской области Евгением Голицыным

Сегодня, 11 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с председателем избирательной комиссии Челябинской области Евгением Голицыным и обсудил с ним вопросы предстоящих избирательных кампаний. Алексей Текслер подчеркнул, что необходимо уже сейчас налаживать работу избирательных комиссий и заниматься подготовкой основы для следующих избирательных кампаний, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Избирательная комиссия в нынешнем составе начала работать 9 декабря 2021 года. Прошло пять месяцев. Знаю, вы вошли в курс дела, объехали все территории. Нужно налаживать работу всех наших избирательных комиссий. Уверен, что ваши знания и опыт, в том числе муниципальный, позволят организовать этот процесс таким образом, чтобы обеспечить все основные принципы избирательного права: все должно быть прозрачно, честно, объективно, с возможностью для всех участвовать в выборах», — сказал Алексей Текслер.

Евгений Голицын ответил, что сотрудники ведомства уже провели паспортизацию территориальных избирательных участков и понимают, в каком состоянии они находятся.

«Приходится прорабатывать вопросы с главами муниципальных образований. Есть проблемные участки, готов озвучить подготовленные нами предложения, как решать эти вопросы», — сообщил Евгений Голицын.

В этом году в единый день голосования 11 сентября традиционно пройдут избирательные кампании различного уровня. В их число входят выборы депутатов в законодательные органы и губернаторов.