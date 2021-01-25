В Челябинской области начался набор нового созыва Общественной палаты

С 25 января общественники и граждане могут предлагать своих кандидатов правительству и Заксобранию

25 января официально стартовало выдвижение потенциальных членов нового созыва Общественной палаты Челябинской области. Срок полномочий действующей палаты истекает в апреле 2021 года, к тому времени должны быть готовы списки 57 новых (или старых) представителей гражданского общества.



«Согласно региональному закону по 19 членов ОП области утверждаются губернатором и Законодательным собранием области. Мы принимаем обращения граждан и некоммерческих организаций, в том числе общественных, до 8 февраля. В правительстве Челябинской области рассмотрят представления от общероссийских и межрегиональных общественных объединений. А потом эти 38 человек выберут еще 19 своих коллег», — прокомментировали Первому областному информагентству в пресс-службе правительства ЗСО.

Напомним, весной 2020 года председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин перешел на работу в Российскую ОП. Его обязанности исполнял челябинский общественник Николай Дейнеко, официально он был утвержден только в декабре 2020 года. Кроме того, известно, что подготовку к формированию нового состава палаты в правительстве области начали еще в прошлом году: так, депутат Евгений Андреев в декабре сложил полномочия именно для работы в Общественной палате Челябинской области.