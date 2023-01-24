В Челябинской области началась подготовка к избирательным кампаниям 2024 года

Алексей Текслер встретился с главой облизбиркома

В следующем году южноуральцев ждет сразу несколько крупных электоральных кампаний, поэтому подготовка к ним началась уже сейчас. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, итоги прошедших кампаний и подготовку к предстоящим обсудили на рабочей встрече губернатор Алексей Текслер и председатель избирательной комиссии Челябинской области Евгений Голицын. Глава региона отметил, что в прошлом году выборы прошли спокойно и без нарушений, при средней явке, хотя и не было кампаний федерального уровня.

«Состоялось 77 избирательных кампаний, жители области избрали депутатов и глав местного самоуправления, депутатов Законодательного собрания. Большую работу провели руководители, члены избиркомов, общественные наблюдатели, сами кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения. Важно, что по итогам состоявшихся выборов практически никто не оспаривал результаты», — заявил Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что это является подтверждением открытости и легитимности прошедших выборов. Следующий год будет насыщен электоральными кампаниями: южноуральцам предстоит выбрать президента России, губернатора и депутатов гордумы Челябинска. В этом году необходимо провести подготовительную работу с кадрами избирательной комиссии, поскольку сейчас активно внедряются цифровые технологии, а также провести обучение наблюдателей. Важно не забывать, что область вместе со страной переживает непростые времена.

«Наши противники хотели бы дестабилизировать социально-политическую обстановку в стране, и уверен, что будут использовать для этого электоральные процессы, мы это понимаем. Представители деструктивных сил стремятся использовать любые просчеты и в работе избирательных комиссий. Мы это тоже с вами понимаем, поэтому выборный процесс должен быть организован четко, без сбоев, чтобы никаких сомнений в результатах выборов ни у кого не было», — подчеркнул глава региона.

Евгений Голицын обозначил, что организационная работа ведется уже сейчас. Так, например, с главами муниципалитетов и ТИКов сейчас формируют новые составы участковых избирательных комиссий (почти 2,2 тысячи УИКов). С конца 2022 года проводится обучение кадров, сформирован план мероприятий и проведены встречи с основными участниками процесса. Региональный избирком готов к предстоящей большой работе.