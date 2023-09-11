В Челябинской области на выборах проголосовали более 18 тысяч южноуральцев

Все процедуры прошли прозрачно и легитимно

Губернатор Алексей Текслер в понедельник, 11 сентября, подвел итоги единого дня голосования в Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, явка в среднем составила чуть более 30%. Глава региона заявил, что подавляющее большинство мандатов получили кандидаты от «Единой России», а также подчеркнул прозрачность прошедших кампаний. Теперь Южный Урал будет активно готовиться к проведению выборов президента в следующем году.

В 35 муниципальных кампаниях распределяли 90 мандатов местных депутатов и должность главы сельского поселения. В выборах в общей сложности участвовали более 18 тысяч избирателей — это чуть больше 30%, что выше прошлогодних результатов. В итоге абсолютная поддержка избирателей оказалась на стороне кандидатов-единороссов: из 90 мандатов они заняли 86. Два места получили кандидаты от СРЗП, еще два мандата оказались за самовыдвиженцами, которых поддержала «Единая Россия». Главой поселения тоже стал представитель ЕР.

«Таким образом, партия „Единая Россия“ и самовыдвиженцы, поддержанные партией, получили 89 мандатов из 91, это почти 98%. По итогам единого дня голосования в прошлом году результат „Единой России“ составил чуть менее 94%. По общей оценке и информации общественного штаба, выборы прошли прозрачно и легитимно», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор поблагодарил за работу сотрудников избирательных комиссий всех уровней. Активно себя проявили и общественные наблюдатели, а всего от партий, кандидатов и Общественной палаты области работали 390 человек. Следующий важный этап — выборы президента в следующем году. Регион, как отметил Алексей Текслер, начинает готовиться к их проведению.

Впервые в области протестировали систему электронного голосования: явка по нему составила более 70%. Что касается традиционных участков, то корреспондент Первого областного информагентства запечатлел ход голосования в Еткульском районе, где на прямых выборах выбирали главу поселения.