В Челябинской области могут состояться онлайн-выборы в Госдуму

Избирательная кампания пройдет в сентябре

19 сентября по всей России, в том числе и в Челябинской области, пройдут выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что, помимо традиционного выбора на избирательных участках при помощи бюллетеней, будет использоваться дистанционное электронное голосование. Такой эксперимент будет проводиться в Москве и еще пяти регионах — сейчас в ЦИК ждут заявки от территорий.

Председатель Избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас рассказал «Челябинскому обзору», что намерения использовать «дистанционку» у региона имеются. Он добавил, что хоть голосование электронное — оно не отменяет похода на избирательный участок.

«Отличие от обычного голосования заключается в том, что процедура волеизъявления минует сверку паспорта, заполнение данных, выдачу бумажных бюллетеней и так далее. Все это будет сделано с использованием некоего „тачпада“ — сенсорной панели, на которой пользователь сможет после процедуры верификации сделать свой выбор в два клика. Мы серьезность своих намерений планируем обозначить. Но окончательное решение будут принимать в Центризбиркоме», — рассказал «Челябинскому обзору» Сергей Обертас.

Отметим, что на сегодняшний день, 11 февраля, к выборам уже допущены 14 политических партий. Остальным для участия в избирательной кампании придется собрать не менее 200 тысяч подписей от населения в свою поддержку.