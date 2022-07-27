В Челябинской области могут обнулить налог на электромобили

Заксобрание передало на заключение губернатору соответствующий законопроект

Владельцы электромобилей в Челябинской области могут получить льготу по транспортному налогу. Такие поправки в региональный закон предлагают внести депутаты регионального Заксобрания. Если законопроект будет утвержден, то «электрокарщики» избавятся от выплат в бюджет вплоть до конца 2026 года, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ЗСО.



Авторами законопроекта выступили председатель Заксобрания Александр Лазарев, депутаты Павел Киселев, Вадим Ромасенко и Павел Шиляев. Они предлагают до 31 декабря 2026 года освободить от уплаты транспортного налога граждан и организации, работающие исключительно с транспортом на электродвигателях. Исключение — дорогостоящие легковые электромобили, для которых предусмотрен налог с повышающим коэффициентом по перечню Минпромторга РФ.

«Законопроект разработан для стимулирования развития в Челябинской области электротранспорта как более экологичного и комфортного вида автотранспорта. Предлагаемая мера будет мотивировать водителей нашего региона перейти с традиционных автомобилей на электромобили. Это позволит значительно снизить уровень шума и выбросов вредных веществ в атмосферу, одним из основных источников которых является автотранспорт», — объяснил цель предлагаемого новшества Александр Лазарев.

На сегодня более 260 жителей Челябинской области владеют электрокарами, уточнили в пресс-службе ЗСО.

Напомним, за развитие частного электротранспорта активно выступает губернатор Алексей Текслер. Кроме того, на выставке «Иннопром» в июне 2022 года «Россети Урал» и акимат Костанайской области Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее развитие электрозарядной инфраструктуры пилотного международного маршрута на автодорогах А310 (Россия) и М36 (Казахстан) для развития передвижения на электромобилях. НПО «Электромашина» анонсировало начало серийного производства зарядных станций в 2023 году.