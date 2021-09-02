В Челябинской области казаки могут арендовать землю без торгов

Опубликовано соответствующее постановление правительства региона

С 31 августа зарегистрированные казачьи общества Челябинской области могут без торгов взять в аренду земельные участки в 12 муниципалитетах региона: на официальном портале правовой информации размещено постановление правительства Южного Урала.



Согласно тексту постановления, на льготную аренду могут претендовать казачьи общества, внесенные в государственный реестр РФ. Они могут арендовать земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, расположенные в 12 территориях Челябинской области. Как следует из документа, участки предоставляются в Ашинском, Еманжелинском, Карталинском, Красноармейском, Незяпетровском, Троицком, Увельском, Уйском районах и на землях Верхнеуфалейского, Златоустовского, Миасского и Озерского городских округов.

На арендованных землях реестровые казаки могут заниматься сельским хозяйством, кроме того, участки предоставляются им «для сохранения и развития традиционного образа жизни».