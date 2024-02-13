В Челябинской области кандидатам в президенты «выдали» по 510 минут эфира

Бесплатное время для агитации предоставят три южноуральские телекомпании

Во вторник, 13 февраля 2024 года, в избирательной комиссии Челябинской области состоялась жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени для проведения предвыборной агитации на выборах президента России, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В жеребьевке приняли участие сотрудники облизбиркома, уполномоченные лица от зарегистрированных кандидатов и политических партий и представители СМИ — Областного телевидения, ГТРК «Южный Урал» и Уфалейской телерадиокомпании.

По словам заместителя председателя избирательной комиссии Челябинской области Артема Миронова, процедура не отняла много времени.

«Около получаса потребовалось представителям кандидатов и партий, чтобы вытянуть свои „счастливые“ талончики и определить даты, когда им будет предоставлено эфирное время. Оно распределено между всеми кандидатами и партиями пропорционально. Надеемся, все они представят свои избирательные программы наиболее интересно, живо, чтобы избиратели смогли сделать выбор и проголосовать за своего кандидата», — рассказал зампред избиркома.

Он добавил, что телерадиокомпании предоставляют кандидатам и политическим партиям по 510 минут эфира на весь агитационный период, который начинается 17 февраля и завершится в 00:00 часов 15 марта 2024 года.

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала четверых кандидатов на пост президента РФ: трое — Владислав Даванков, Николай Харитонов и Леонид Слуцкий — выдвинуты партиями, «Новые люди», КПРФ и ЛДПР соответственно, действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы самовыдвиженцем.

Голосование на выборах президента РФ стартует 15 марта и завершится 17-го.