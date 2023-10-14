В Челябинской области глава города написал заявление об отставке

Кто займет место Андрея Елисеева — пока неясно

Глава Катав-Ивановска Андрей Елисеев написал заявление о сложении полномочий и собственноручно зарегистрировал документ. Как сообщили в пресс-службе Собрания депутатов Катав-Ивановска, рассмотрят заявление только 25 октября на очередной сессии, а нового мэра выберут только в начале 2024 года.

«Очередная сессия Совета депутатов запланирована на 25 октября. Андрей Елисеев будет работать в администрации, пока представительный коллегиальный орган не примет его отставку»,— уточнили в городском Собрании депутатов.

Заместителя у мэра нет, поэтому кто будет исполнять обязанности Елисеева — пока неизвестно. После отставки на его должность будет объявлен конкурс. Но состоится он только в том случае, если будет альтернатива. И только после конкурса депутаты изберут нового мэра.

На этой неделе города Катав-Ивановского района посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона отметил некоторые положительные моменты, но в целом, по его словам, в районе не решаются многие проблемы, накопленные годами. Алексей Текслер потребовал больше инициативы от местных властей и выразил надежду на то, что после его визита в управлении муниципалитетом произойдет перезагрузка.