В Челябинской области еще четыре района станут округами

Ряд административно-территориальных единиц будет упразднен

В Челябинской области Брединский, Чебаркульский, Еманжелинский и Еткульский районы будут преобразованы в округа. Постановления о согласовании преобразований размещены на портале официальной правовой информации.

В Брединском районе с согласия населения упразднят сам район, а также многочисленные сельсоветы. Все сельские поселения объединят в округ с центром в Бредах.

Чебаркульский район станет Чебаркульским округом с центром в Чебаркуле. В округ также войдут Бишкильское, Варламовское, Кундравинское, Непряхинское, Сарафановское, Тимирязевское, Травниковское, Филимоновское и Шахматовское сельские поселения.

Еманжелинский район станет Еманжелинским округом, в который войдут Еманжелинск, рабочие поселки Зауральский и Красногорский.

Еткульский район также с согласия местных жителей преобразуют в Еткульский округ с центром в Еткуле.

В ближайшее время в новых округах утвердят структуру администрации.

Ранее в округа были преобразованы Коркинский, Саткинский, Пластовский, Нязепетровский районы.

Напомним, округ является более самостоятельным и имеет свою систему местного управления, что позволяет более оперативно решать возникающие вопросы без лишней бюрократии.