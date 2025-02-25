В Челябинской области еще 10 районов станут округами

Местные жители уже дали свое согласие

В Челябинской области еще 10 районов преобразуют в округа. Постановления о согласовании административно-территориальных образований подписал губернатор Алексей Текслер. Документы опубликованы на портале официальной правовой информации.

Округами станут Аргаяшский район с центром в селе Аргаяш, Кизильский район с центром в селе Кизильском, Агаповский с центром в Агаповке, Нагайбакский с центром в Фершампенуазе, Троицкий с центром в Троицке, Варненский с центром в Варне, Верхнеуральский с центром в Верхнеуральске, Чесменский с центром в Чесме. Касли и Каслинский район станут Каслинским округом с центром в Каслях, Карталы и Карталинский район также преобразуют в Карталинский округ.

Все местные сельсоветы будут упразднены.

Ранее глава региона постановил согласовать преобразование в округа Брединского, Чебаркульского, Еманжелинского и Еткульского районов.

Напомним, округ имеет свою систему местного управления, в отличие от района, что позволяет более оперативно решать возникающие вопросы без лишней бюрократии.