В Челябинской области экс‑главу райцентра заменили выходцем из силовых структур

В администрации Фершампенуаза появился новый руководитель

Совет депутатов Фершампенуаза (Нагайбакский район) избрал нового главу поселения после того, как предыдущий руководитель был арестован по обвинению в получении взятки. По данным медиахолдинга «Первый областной», эту должность занял Ерхан Мухамеджанов. За его кандидатуру отдали большинство голосов. Известно, что новоиспеченный глава райцентра ранее трудился в администрации Нагайбакского района, а до этого служил в органах внутренних дел.

Всего на пост главы Фершампенуаза претендовали три человека. Вместе с Ерханом Мухамеджановым за это кресло боролись Валентина Васильева и Валерий Ишмаметьев (несколько раз пытался стать главой района). На депутатской сессии народные избранники отдали 10 из 13 голосов за Мухамеджанова. До своего прихода в поселение он занимал должность начальника отдела муниципального контроля в районной администрации. Является пенсионером МВД.

Кстати, весной он же участвовал в конкурсе по отбору на должность главы района после ухода Ивана Сурменева. Но этот пост в результате занял топ-менеджер крупного агрохолдинга Егор Тимофеев. Что касается предыдущего руководителя райцентра Бориса Сагитдинова, то силовики задержали его в начале минувшего июня.

Его обвинили в получении взятки в 50 тысяч рублей от предпринимателя. Подношение было гарантией того, что взяткодателю позволят разработать проектно-сметную документацию для нужд администрации. Всего за эту «услугу» бизнесмен пообещал выплатить главе 220 тысяч рублей. Недавно областной суд отказал обвиняемому в смягчении меры пресечения и оставил его в СИЗО.