В Челябинской области депутаты Заксобрания повысили важность собственных запросов

Парламентарии озаботились укреплением своего авторитета и изменили соответствующие законы

28 января на очередном заседании ЗСО Челябинской области парламентарии рассмотрели изменения в региональном законе «О статусе депутата». Как выяснилось в ходе обсуждения, членов Заксобрания не устраивал статус их личных запросов, направляемых в разные организации в интересах избирателей.



«Депутатский запрос — один из важнейших инструментов нашей работы. До сих пор в ЗСО Челябинской области это было коллективное официальное обращение, оно проходит сложную процедуру согласования, утверждается на заседании ЗСО, направляется адресату за подписью председателя Заксобрания. Но нам ведь после приходится направлять в официальные инстанции и простые индивидуальные обращения в интересах граждан. У этих обращений нет такого официального статуса, их рассмотрение часто затягивается, ответить может не адресат обращения, а кто-то посторонний», — объяснил председатель комитета по регламенту и депутатской этике Василий Швецов, инициатор поправок в закон о депутатском статусе.

По словам Швецова, на федеральном уровне правом депутатского запроса, обязательного к рассмотрению и исполнению, обладают члены Государственной думы и Совета федерации. У региональных депутатов такое право вроде бы тоже есть... но оно не прописано на уровне государства. Поэтому Швецов предложил восполнить этот пробел на областном уровне.

Автора законопроекта поддержал спикер ЗСО Владимир Мякуш. Председатель областного парламента заявил, что действительно знаком с ситуациями, когда обращения депутатов рассматриваются официальными органами власти очень долго, и выступил за укрепление статуса коллег.

В итоге поправки в закон «О статусе депутата» приняты сразу в первом и третьем чтениях. Теперь каждый член ЗСО имеет право в интересах своих избирателей официально требовать ответа от тех же силовиков, муниципальных служб и в других инстанциях.