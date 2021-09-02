В Челябинской области бюллетени на выборах в Госдуму посчитают 229 машин

Глава облизбиркома рассчитывает, что на участках с автоматизированным подсчетом голосов результаты выборов станут известны уже 19 сентября

Специалисты избиркома Челябинской области второй день обучают операторов КОИБ — комплексов обработки данных избирательных бюллетеней. Эти машины позволят в разы ускорить процесс подсчета голосов при подведении итогов выборов депутатов Госдумы, сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии.



В облизбиркоме также заверяют, что конструкция машин исключает возможность вброса бюллетеней. Однако из 2303 избирательных участков Южного Урала КОИБами оснащены только 229 точек в Челябинске, Коркино и Златоусте — то есть всего около 10 процентов.

По словам председателя облизбиркома Сергея Обертаса, на думских выборах будут работать комплексы моделей 2010 и 2017 года. Все они поставлялись в регион в рамках федеральной программы.

«Мы рассчитываем, что в дальнейшем число КОИБов в области увеличится, потому что машина — это удобно, надежно и безопасно, автоматизированный комплекс сам по себе гарантия верного подсчета голосов и, следовательно, легитимности выборов. К тому же это просто быстрее: думаю, что на оборудованных КОИБами участках подсчет голосов завершится и протоколы будут подписаны в 23 с копейками часа 19 сентября, вскоре после закрытия участков. Быстрее результаты поступят разве что с совсем маленьких участков, где зарегистрировано всего 76 избирателей. Машины же мы ставили в крупные точки, где голосующих под три тысячи человек», — рассказал Первому областному информагентству Сергей Обертас.

Напомним, 17—19 сентября в Челябинской области, как и по всей стране, пройдут выборы депутатов Государственной думы.