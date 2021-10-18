В Челябинской области будет сформирован новый состав избиркома

Срок полномочий действующих членов региональной избирательной комиссии закончится к декабрю 2021 года

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о формировании региональной избирательной комиссии. Согласно тексту документа, опубликованного на портале правовой информации, прием заявок от партий и представительных органов стартовал сегодня, 18 октября.



Как следует из текста документа, предложения по кандидатурам в новый состав избиркома будут принимать с 18 октября по 16 ноября 2021 года. Кандидатов могут выдвигать политические партии, их региональные представительства, депутатские собрания муниципалитетов Челябинской области, действующие члены избиркома, Центральная избирательная комиссия РФ и глава региона.

Напомним, действующая избирательная комиссия Челябинской области во главе с Сергеем Обертасом работает с декабря 2016 года. Избирком проводил на Южном Урале выборы президента в 2018 году, голосование по поправкам в Конституцию РФ и выборы депутатов Законодательного собрания в 2020 году, кампанию по выборам депутатов Госдумы в сентябре 2021 года. В пресс-службе избиркома Первому областному информагентству сообщили, что действующий состав прекратит свою работу 7 декабря. Новый будет сформирован по прежней схеме: по семь кандидатов от Законодательного собрания региона и от губернатора.