В Челябинской области бесхозные электросети передадут сетевой компании

Губернатор Алексей Текслер встретился с новым руководителем «Россети Урал» Александром Пятигором

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с новым генеральным директором компании «Россети Урал» Александром Пятигором в четверг, 23 июня. Руководители обсудили продолжение консолидации сетевых активов на территории Челябинской области и совершенствование работы сетевых организаций. Также речь шла и об оперативном реагировании на аварийные ситуации, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Особенно важным Алексей Текслер назвал вопрос консолидации сетевых активов на базе «Россетей». Это процесс передачи инфраструктуры энергосистемы от территориальных сетевых организаций, юридических и физических лиц, садовых товариществ сетевой компании. Также «Россети» готовы рассматривать вопросы передачи бесхозного имущества: кабельных и воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов. Таким образом сформируется единый центр ответственности за качественное и надежное электроснабжение потребителей, устранится «лоскутность» сети.

«Надо сказать, что потери в сетях неквалифицированных организаций сегодня в разы превышают потери „Россетей“. Мы заинтересованы в том, чтобы потери в сетях были меньше. Это в любом случае сказывается и на инвестициях, и в целом на экономике области», — подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер и Александр Пятигор договорились усилить дальнейшую работу по консолидации энергосетей Челябинской области.

Также стороны обсудили оперативность реагирования на возникающие проблемы: аварии и отключения, — которые чаще всего происходят из-за природных явлений.

«В целом, „Россети Урал“ сегодня справляется с этой задачей, но нет предела совершенству, эту работу нужно усиливать, в том числе решая вопрос по альтернативным, резервным, источникам», — добавил губернатор.

Обсуждалась модернизация сетей для подключения новых потребителей. Александр Пятигор доложил главе региона о работе компании, в том числе о подготовке электросетевого хозяйства к зиме.

«Подготовка к зиме идет в рамках утвержденных графиков, по плану. Относительно самой консолидации нам есть над чем работать. Мы консолидировали проблемные большие активы в Копейске, Сатке, Озерске. Надежное энергоснабжение для нас — безусловный приоритет. В данных энергорайонах порядка 400 тысяч потребителей. В рамках развития инвестпотенциала в компании находится на особом контроле реализация более 6,5 тысяч договоров о присоединении», — сообщил Александр Пятигор.

Встреча двух руководителей проходила в селе Миасском, на учебно-тренировочном полигоне «Челябэнерго». Здесь с 20 по 23 июня проходил конкурс профессионального мастерства среди филиалов и дочерних обществ компании «Россети Урал».

В соревнованиях принимали участие бригады по ремонту и обслуживанию высоковольтных ЛЭП, представляющих филиалы компании «Россети Урал»: «Свердловэнерго», «Челябэнерго», «Пермэнерго», «Екатеринбургскую электросетевую компанию» и АО «Сибирско-Уральская энергетическая компания».

Алексей Текслер и Александр Пятигор приняли участие в награждении победителей конкурса. Ими стали команды «Челябэнерго», «Свердловэнерго» и «Пермэнерго». Губернатор в неформальной обстановке поговорил со студентами и ответил на вопросы будущих энергетиков.