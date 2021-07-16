В Челябинской области 24 кандидата выдвинулись на выборы депутатов Госдумы

Документы в избирком подали 9 самовыдвиженцев и 15 представителей партий

По состоянию на 16 июля на выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания восьмого созыва в пяти округах Челябинской области было выдвинуто 24 кандидата. Об этом и других последних новостях предвыборной недели рассказал председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас в официальном телеграм-канале избиркома.

Сергей Обертас в своей рубрике «Узнать за 60 секунд» уточнил, что среди 24 зарегистрированных кандидатов 9 — самовыдвиженцев. Он напомнил, что выдвижение кандидатов от партий продлится до 23 июля.

«Сегодня прошло 226 заседание избирательной комиссии Челябинской области в режиме видеоконференцсвязи. В повестке заседания было согласовано выделение средств из федерального бюджета на мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении выборов депутатов Государственной думы. Голосовать будет не только удобно, но и безопасно. Также 14 июля 2021 года начался следующий этап цикла обучающих мероприятий членов территориальных избирательных комиссий. В Челябинской области 51 одна ТИК, в которой состоит 539 членов комиссий. Они уже начали обучение и до 22 июля его закончат», — рассказал Сергей Обертас об итогах уходящей рабочей недели в избирательной комиссии.

Кроме того, по данным ОИК Челябинской области по итогам заседания зарегистрирован уполномоченный представитель регионального отделения «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Челябинской области.