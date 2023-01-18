В челябинском ПКиО имени Гагарина сменился директор

Вадим Шаехов уволился по собственному желанию

Глава Челябинска Наталья Котова назначила нового исполняющего обязанности директора парка культуры и отдыха имени Гагарина. Руководить ПКиО будет Жазит Нургазинов, до последнего времени — директор Сада Победы, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе мэрии.



По данным пресс-службы, прежний директор ПКиО имени Гагарина Вадим Шаехов, проработавший на этом посту 17 лет, ушел с должности по собственному желанию, трудовой договор с ним расторгнут городской администрацией по соглашению сторон. Причины такого поступка в мэрии Челябинска не комментируют.

Жазиту Нургазинову назначен испытательный срок в 3 месяца.