В челябинском областном парламенте создадут кодекс депутатской этики

На первом этапе рабочая группа займется мониторингом публичных выступлений региональных парламентариев

В Законодательном собрании Челябинской области появится кодекс депутатской этики. Цель нововведения — сформулировать нормы, применимые для публичных выступлений парламентариев в СМИ, соцсетях и просто при общении с избирателями, сообщил Первому областному информационному агентству заместитель председателя Заксобрания Олег Гербер.



Такое решение принято на заседании комитета по информационной политике Законодательного собрания Челябинской области в прошедшую пятницу, 21 января.

«Мы хотим приучить коллег к ответственности за их слова, особенно сказанные публично — в средствах массовой информации, в соцсетях. Слова областного депутата имеют серьезный вес», — сообщил вошедший в состав рабочей группы заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер.

По словам собеседника Первого областного информационного агентства, «неосторожная фраза», произнесенная депутатом, может спровоцировать появление слухов, посеять панику.

«Нередко депутаты региональных парламентов в пылу полемики нелестно высказываются о каких-то группах людей и потом некрасиво выглядят в сюжетах СМИ. Четко прописанные „правила игры“ позволят повысить ответственность народных избранников за свои слова, приучат сначала думать, а потом высказываться», — заявил Олег Гербер на заседании комитета по информполитике ЗСО.

По словам заместителя председателя ЗСО, комитет по информационной политике готов взять на себя мониторинг медиаактивности депутатов. В случае возникновения спорной ситуации комитет будет оценивать ее на публичность и передавать на рассмотрение в комитет по депутатской этике. Предполагается, что допустивший некорректные высказывания депутат должен будет публично извиниться на той же площадке, где его слова прозвучали впервые (например в своем аккаунте в соцсети), недостоверные сведения должны быть по возможности удалены. Если сам парламентарий откажется приносить извинения, то за него это должно сделать Законодательное собрание. Возможно, будущий кодекс также обяжет депутатов и внимательнее следить за комментариями читателей в соцсетях и принимать меры, если споры на личных страницах и в сообществах депутатов перейдут этические границы.

«Речь не идет о введении некоей корпоративной цензуры в ЗСО. Взвешенный подход депутатов к собственным высказываниям, понимание своей ответственности перед избирателями помогут избежать распространения в СМИ фейковой информации, защитят сам депутатский корпус от провокаций, повысят уровень доверия к Законодательному собранию», — резюмировал Олег Гербер.