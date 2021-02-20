В Челябинском аэропорту Марату Хуснуллину озвучили две принципиальные просьбы

Зампредседателя правительства РФ прилетел в новый терминал из Магнитогорска

Свой рабочий визит в Челябинскую область заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин начал с Магнитогорска. В городе металлургов он вместе с полномочным представителем президента России в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером ознакомились с проектом комплексного развития городской территории «Притяжение», а также побывали на Магнитогорском металлургическом комбинате. Следом делегация направилась в Челябинск. Транспорт был выбран воздушный — и не случайно.

В столице Южного Урала Марату Хуснуллину рассказали об одном из крупнейших инвестиционных проектов — реконструкции аэропорта имени Игоря Курчатова. На работы было потрачено 11 миллиардов рублей.

«На сегодняшний день это, наверное, самый мощный международный терминал на Урале и в Сибири, где 11 кабинок пограничного контроля в одну сторону. Вся эта территория — 500 ГА — является свободной. Сюда надо предусмотреть развитие, которое бы приводило различные виды транспорта: упаковки, погрузки и разгрузки грузов, интернет-поставок и сообщений. Вообще вся мультимодальная логистика, в том числе сухой контейнерный терминал», — рассказал зампреду председатель совета директоров «Корпорации АЕОН» Роман Троценко.

В этом плане огромным подарком станет организация особой экономической зоны. Челябинск сможет развиваться не только как пункт крупного пассажирского сообщения, в части которого на сегодня все уже обеспечено инфраструктурой, но и как место грузового, мультимодального и почтового сообщения. В этой связи Роман Троценко озвучил зампреду правительства РФ две просьбы.

«Для нас самый главный вопрос — это выпуск распоряжения правительства РФ по временной схеме запуска международного аэропорта с 1 мая. И второй вопрос — это поддержка инициативы области в организации особой экономической зоны на территории региона», — отметил он.

Визит Марата Хуснуллина в Челябинскую область на этом не окончился. Из аэропорта делегация направилась в ЖК «ЭвоПарк».