В Челябинске во второй раз прошла несанкционированная акция

В последний день января собралось не более полутора тысяч протестующих

Изначально местом акции была названа площадка перед памятником Курчатову. Однако она была оцеплена значительным количеством полицейских и сотрудников Росгвардии в спецэкипировке, прибывших задолго до начала акции.



В итоге участники акции попытались устроить шествие на проспекте Ленина, однако кордоны полиции и Росгвардии вынудили их уйти сначала в парк Гагарина, потом по улицам Коммуны и Энгельса. Затем участники акции, встретив новые кордоны сил правопорядка, свернули к перекрестку проспекта Ленина и улицы Энгельса и, после некоторой паузы обойдя расставленное оцепление и дойдя до Алого поля, прошли через парк возле храма Александра Невского до улицы Труда, остановились у театра оперы и балета. После безуспешно попытались преодолеть полицейское оцепление на улице Кирова. Потерпев неудачу, по улицам Труда и Советской отправились к бульвару Славы, где участники акции были окончательно рассеяны силами Росгвардии и полиции, которые проводили отдельные задержания участников на всем маршруте шествия (в том числе при необходимости применяя силу).

По данным источника Первого областного информагентства в правоохранительных органах, в общей сложности в Челябинске в незаконной акции приняли участие до полутора тысяч человек. В аналогичной акции, прошедшей в Магнитогорске, — около 80 человек. Данные о количестве задержанных полицией уточняются.